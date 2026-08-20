Osmaniye'de sumak toplamak için evden ayrılan kişinin cesedi bulundu

Avlukyarı'nın cenazesi otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenigün Köyü'nde sumak toplamak için evinden ayrılan Cezire Avlukyarı'ya (75) ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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