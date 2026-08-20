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        Osmaniye'de sumak toplamak için evden ayrılan kişinin cesedi bulundu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evden ayrılan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 01:58 Güncelleme:
        Osmaniye'de sumak toplamak için evden ayrılan kişinin cesedi bulundu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sumak toplamak için evden ayrılan kişinin cansız bedeni bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Yenigün Köyü'nde sumak toplamak için evinden ayrılan Cezire Avlukyarı'ya (75) ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla beraber arama çalışması başlattı.

        Çevrede yapılan çalışmalarda Avlukyarı'nın cesedi, evine yaklaşık 500 metre mesafedeki Kartal mevkisinde, sumak topladığı yerden 4 metre aşağıda bulundu.

        Ceset, savcının incelemesinin ardından ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden traktörle çıkarıldı.

        Avlukyarı'nın cenazesi otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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