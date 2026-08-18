Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 18.08.2026 - 10:10 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dere Mahallesi'nde S.C.Ö. idaresindeki 80 KK 460 plakalı otomobil ile A.M. yönetimindeki 80 AGD 978 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince A.M. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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