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        Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dere Mahallesi'nde S.C.Ö. idaresindeki 80 KK 460 plakalı otomobil ile A.M. yönetimindeki 80 AGD 978 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince A.M. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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