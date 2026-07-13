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        Mersin'de hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli Osmaniye'de yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde halk plajında tatilcilerin eşyalarını çalarak kaçan 5 şüpheli, Osmaniye'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Mersin'de hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli Osmaniye'de yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde halk plajında tatilcilerin eşyalarını çalarak kaçan 5 şüpheli, Osmaniye'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Erdemli ilçesinde halk plajında tatilcilere ait para ve eşyaların çalınması olayına karışan şüphelilerin Osmaniye'ye geldiklerini tespit etti.

        Şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak durduran ekipler, araçtaki Y.G, F.G, D.T, A.A. ve E.H.G'yi gözaltına aldı.

        Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 15 bin lira, 4 cep telefonu, 3 güneş gözlüğü, 1 kol saati, 2 bileklik, 4 zincir kolye, 1 çift altın küpe ile kozmetik ürünleri ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından şüpheliler Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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