Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı düğün salonundaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yürütülen çalışmalarda suç aletleri ile yakalanan H.M, L.C.D, M.H.G, B.D. ve Y.T. isimli 5 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca 6 Temmuz'da Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir eczanede yaşanan "silahla tehdit" olayıyla ilgili şüpheli A.T.C'nin suç aletiyle birlikte yakalandığı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.



- Olay



Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada, tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

