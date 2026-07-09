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        Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı düğün salonundaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı düğün salonundaki silahlı kavgayla ilgili yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı olayla ilgili yürütülen çalışmalarda suç aletleri ile yakalanan H.M, L.C.D, M.H.G, B.D. ve Y.T. isimli 5 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca 6 Temmuz'da Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir eczanede yaşanan "silahla tehdit" olayıyla ilgili şüpheli A.T.C'nin suç aletiyle birlikte yakalandığı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

        - Olay

        Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'ndaki düğün salonunda 5 Temmuz'da iki grup arasında çıkan kavgada, tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G. hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Polis, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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