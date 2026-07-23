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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Osmaniye'de 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 22:01 Güncelleme:
        Osmaniye'de 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında 7 farklı suçtan 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y'nin yaylada saklandığı adresi tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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