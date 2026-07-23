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        Osmaniye'de kızılcık toplamaya giden kadın ölü bulundu

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kızılcık toplamak için ormanlık alana giden kadın ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Osmaniye'de kızılcık toplamaya giden kadın ölü bulundu

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kızılcık toplamak için ormanlık alana giden kadın ölü bulundu.

        Gafarlı köyünde dün kızılcık toplamak için ormanlık alana giden Dursun Yeşilyurt'tan (49) bir süre sonra haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı.

        Yeşilyurt'u ormanlık alanda hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi otopsi için Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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