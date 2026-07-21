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        Osmaniye'de Dünya Satranç Günü dolayısıyla turnuva düzenlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Dünya Satranç Günü dolayısıyla Yeşilay tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 08:47 Güncelleme:
        Osmaniye'de Dünya Satranç Günü dolayısıyla turnuva düzenlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Dünya Satranç Günü dolayısıyla Yeşilay tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

        Yeşilay Kadirli Şubesi öncülüğünde gerçekleştirilen turnuvaya, 8, 10 ve 14 yaş ve altı kategorilerindeki yarışmaya 65 sporcu katıldı.

        Kadirli Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İlçe Temsilciliğinin destek verdiği turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Yeşilay Kadirli Şube Temsilcisi Mustafa Kemal Evren Çiğil, törende, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

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