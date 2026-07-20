Osmaniye'de evin bahçesine giren yılan yakalandı

Osmaniye'de bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalandı. Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde yılan olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yakaladıkları yılanı daha sonra doğaya saldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.