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        Osmaniye'de asayiş uygulaması yapıldı

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Osmaniye'de asayiş uygulaması yapıldı

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Temmuz'da kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

        Uygulamada, 116 olaya müdahale edilirken, 77 şüpheli yakalandı.

        Aranan 10 şüpheli ise yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

        Uygulamada ayrıca 2 av tüfeği, 98 kök kenevir, 625 sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 400 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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