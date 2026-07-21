Osmaniye'de asayiş uygulaması yapıldı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Temmuz'da kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, 116 olaya müdahale edilirken, 77 şüpheli yakalandı. Aranan 10 şüpheli ise yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Uygulamada ayrıca 2 av tüfeği, 98 kök kenevir, 625 sentetik uyuşturucu hap ile 2 bin 400 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

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