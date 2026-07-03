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        Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan tutuklu 2 sürücünün yargılanmasına devam edildi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan tutuklu 2 sürücünün yargılanmasına devam edildi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.


        Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar otobüs şoförü A.A. (43) ile tır sürücüsü H.K. (53), müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada savunması istenen otobüs şoförü A.A, seyir halindeyken yolda duran tırı son anda gördüğünü ve mesafenin kısa olması nedeniyle aracı kurtaramadığını ileri sürdü. A.A, savunmasında, çarptığı tırın dorsesinin yolun 3 şeridini kapladığını ve herhangi bir uyarı işareti olmadığını, kazanın da bu sebeple yaşandığını iddia ederek tahliyesini istedi.

        Sanık tır şoförü H.K. ise savunmasında Bahçe yakınlarında lastiğinin patladığını ve dorsenin yolun ortasına doğru kaydığını, dörtlü flaşörleri yakarak dorseyi düz hale getirmeye çalışırken arkadan gelen otobüsün dorseye çarptığını iddia etti. Otobüs şoförü A.A'nın dorsenin 3 şeridi kapattığı iddiasının doğru olmadığını da ileri süren H.K, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti

        Müştekileri ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Aralık 2025'te A.A. idaresindeki SEÇ Turizme ait İzmir-Gaziantep seferini yapan 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, H.K. idaresindeki 06 CSZ 834 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücüler tutuklanmıştı. Savcılıkça sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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