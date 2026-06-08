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        Osmaniye'de boğazına şeker takılan bakkalı polis memuru müşterisi kurtardı

        Osmaniye'de boğazına şeker takılan bakkal, polis memuru müşterisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Osmaniye'de boğazına şeker takılan bakkalı polis memuru müşterisi kurtardı

        Osmaniye'de boğazına şeker takılan bakkal, polis memuru müşterisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla rahat nefes aldı.

        Kurtuluş Mahallesi'nde bakkal işleten Hüseyin Taşlık'ın ağzındaki şeker boğazına takıldı.

        O sırada alışveriş yapan polis memuru, Taşlık'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark edince Heimlich manevrası uyguladı.

        Müşterisinin ilk yardım müdahalesiyle şekeri çıkarmayı başaran Taşlık, rahat nefes aldı.

        Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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