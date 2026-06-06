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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 03:07 Güncelleme:
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        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ederek sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen 11 adrese yapılan operasyonda 122 uyuşturucu hap, 33,76 gram sentetik uyuşturucu ile 0,54 gram eroin ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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