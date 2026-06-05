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        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde vatandaşların IBAN numaraları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Osmaniye merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde vatandaşların IBAN numaraları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların IBAN numaralarını alarak dolandırıcılık yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 31 SIM kartı, 5 flaş bellek, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ile 2 POS cihazı ele geçirildi.

        Yapılan incelemede şüphelilerin banka hesaplarında 162 milyon liralık hesap hareketi olduğu belirlendi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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