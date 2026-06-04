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        Osmaniye'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:06 Güncelleme:
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        Osmaniye'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Cemalpaşa Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde S.S. idaresindeki 01 ARC 073 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ile yaya yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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