Osmaniye'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Cemalpaşa Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi'nde S.S. idaresindeki 01 ARC 073 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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