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        Trabzon Emniyet Müdürü Loğoğlu'nun babasının cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun 86 yaşında vefat eden babası Saim Loğoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Trabzon Emniyet Müdürü Loğoğlu'nun babasının cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun 86 yaşında vefat eden babası Saim Loğoğlu'nun cenazesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki yayla evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Loğoğlu için Kadirli Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi.

        Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

        Kılınan namazın ardından Loğoğlu'nun cenazesi, Oruçbey köyü mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, emniyet yetkilileri, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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