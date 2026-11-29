Osmaniye’de düzenlenen Bubble Show (baloncuk gösterisi) etkinliğinde çocuklar ve aileleri eğlence dolu anlar yaşadı. Renkli gösteriler ve müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Masal Park Amfi Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Birbirinden renkli baloncuk gösterileriyle eğlenen çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu. Müzik ve gösterilerle renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklara ücretsiz balon da dağıtıldı.

Etkinliğe katılan aileler, bu tür organizasyonların çocukların sosyalleşmesi ve aileleriyle birlikte vakit geçirmesi açısından faydalı olduğunu belirterek, etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti. Çocuklar ise gösterileri çok beğendiklerini, eğlendiklerini ve bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

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Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli bir hafta sonu geçirdi.