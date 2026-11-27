MENDERES ÖZAT - Yeşilay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 2 dekarlık alana kurulan "Bağımsızlık Kampüsü"nde çocuklar ve yetişkinlere zararlı alışkanlıklar konusunda hem eğitim hem de psikososyal destek veriliyor.

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki arazide bu ay hizmete açılan kampüste, her yaştan ziyaretçi için aktivite alanları, eğitim sınıfları ve atölyeler yer alıyor.

Ağaç dikip birlikte oyun oynayan çocuklar, sınıflardaki derslerde pedagog ve uzman eğitmenlerden bilgi ediniyor.

Bağımlılığın olumsuz yanlarını ve zararlı alışkanlıklardan korunma yöntemlerini öğrenen çocuklara aileleri de eşlik ediyor.

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Kampüste yetişkin bireyler için de alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı konusunda psikososyal destek veriliyor.

- Sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik çalışmalar olacak

Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil, AA muhabirine, "Bağımsızlık Kampüsü"nün bağımlılıkla mücadelede hem önleyici hem de koruyucu görev üstlendiğini söyledi.

Her yaştan kişiye hizmet verdiklerini dile getiren Çiğil, "Burada 7'den 70'e herkese yönelik sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik çalışmalarımız olacak." dedi.

Çiğil, kampüsteki atölye faaliyetlerini de önemli bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

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"Yeşilay olarak burada asıl temamız bağımlılıkla mücadele olacak. Kampüste 5 bağımlılık türüyle ilgili de önleyici faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Özellikle anaokulundan liseye bütün gençlerimizi buraya davet edeceğiz ve onlarla ilgili çalışmalarımızı kampüste yürüteceğiz."

Anaokulu öğrencisi Ayfer Avundu da kampüste oyun oynayıp, ağaç dikerek keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.