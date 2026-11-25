Osmaniye Belediyesi tarafından Sağlıklı Beslenme Günleri kapsamında, Erzin'deki narenciye bahçelerinden toplanan mandalinalardan hazırlanan yaklaşık 600 litre taze meyve suyu ve Osmaniye yer fıstığı, 75. Yıl Ortaokulu'nda eğitim gören bin 400 öğrenciye ikram edildi.

Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemek ve bölgenin yerel ürünlerini tanıtmak amacıyla Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in narenciye bahçelerindeki ürünlerin toplanarak öğrencilere meyve suyu olarak dağıtılması çağrısına Hatay'ın Erzin ilçesinde üreticilik yapan Kemal Sökmen de destek verdi. Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile belediyenin izcilik kulübü öğrencilerinin katılımıyla narenciye bahçesinde hasat gerçekleştirildi. Toplanan mandalinalar, belediyeye ait Gastronomi Merkezi ve Sosyal Tesislerde meyve suyuna dönüştürüldü.

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75. Yıl Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen programa Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Kaynar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesine kurulan stantlarda öğrencilere yaklaşık 600 litre taze meyve suyunun yanı sıra mandalina, portakal ve Osmaniye yer fıstığı dağıtıldı.

Belediyenin sağlıklı beslenme etkinliklerinin önümüzdeki günlerde farklı okullarda da devam edeceği bildirildi.

Çocukların bölgenin zenginliklerinden ve toprağın bereketinden faydalanmasını, aynı zamanda yaşadıkları coğrafyayı tanımalarını istediklerini belirten Başkan Çenet, "Bölgemiz Akdeniz'in narenciye bölgesi ve çok verimli topraklara sahip. Bu yıl portakal ve mandalinaların dalında kaldığını duyunca çocuklarımızın da bu ürünlerden faydalanmasını istedik. Ara tatilin ardından okulların açılmasıyla bugün burada bin 400 öğrencimize yaklaşık 600 litre meyve suyu ve Osmaniye yer fıstığı ikram ediyoruz. Bu uygulamayı diğer okullarımızda da sürdürmek istiyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesini, gerekli vitamin desteğini almasını, bölgemizin zenginliklerinden ve toprağımızın bereketinden faydalanmasını, aynı zamanda yaşadıkları coğrafyayı tanımalarını istiyoruz" dedi.