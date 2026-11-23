Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere yönelik Zorkun Yaylası'nda 3 günlük Doğa ve Yaşam Kampı düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gençlik Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğretmenler, sportif ve sosyal faaliyetlerle doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi. Kamp boyunca öğretmenler; doğa yürüyüşü, voleybol, okçuluk, dart turnuvası, bileklik atölyesi, kitap okuma saatleri ve canlı müzik gibi çeşitli etkinliklere katıldı. Kamp etkinlikleri kapsamında düzenlenen dart turnuvası ve darbuka etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Müzik ve eğlence eşliğinde keyifli anlar yaşayan öğretmenler, günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşarak yeni dostluklar kurdu. Etkinliklere Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Burçin Çalışkan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan da katıldı.

REKLAM

"Aynı şeyden zevk alan insanlarla bir arada olmak güzeldi"

İskenderun'dan kampa katılan Denizciler Gübretaş Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Betül Bahçe, ilk kez böyle bir kamp deneyimi yaşadığını belirterek, "Benim için bu kamptan zevk aldığım nokta şuydu; aynı şeyden zevk aldığım insanlarla bir arada oldum. Bana ve eşime çevremizden 'Bu saatte dağda ne işiniz var, çadırda nasıl yatıyorsunuz, bu ortamda nasıl vakit geçer' gibi tepkiler geliyordu. Burada aynı şeylerden herkesin zevk aldığını görmek bizim mutluluğumuzu birkaç kat artırdı. Güzel bir deneyimdi. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

REKLAM

Osmaniye'den katılan Sınıf Öğretmeni Hatice Ekmen ise kamp duyurusunu sosyal medyada gördüğünü ve başlangıçta katılma konusunda kararsız kaldığını ifade ederek, "İlk başlarda katılıp katılmama konusunda çok kararsızdım. İyi ki gelmişim. Belediyenin ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu kamp bize çok heyecan verdi. İki günde çok şey öğrendik. 24 Kasım Öğretmenler Günü için çok güzel bir hediye oldu" diye konuştu.

Kampa katılan diğer öğretmenler de unutulmaz hatıralarla güzel bir kamp deneyimi yaşadıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.