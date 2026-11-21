Otomobilin çarpmasıyla devrilen ağacı yoldan geçen gençler kaldırdı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen ağacın yoldan geçen gençler tarafından kaldırılıp yerine konulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen ağacın yoldan geçen gençler tarafından kaldırılıp yerine konulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Refik Cesur Bulvarı'nda akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarptığı kaldırımdaki ağaç devrildi.
Gece saatlerinde caddede yürüyen 3 genç ağacı fark edip durdu.
Ağacı kaldıran 2 gençten biri gövdeyi tutarken diğeri de toprağı sağlamlaştırarak ağacın dik durmasını sağladı.
Gençler ağaçla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
Kaza anı ve gençlerin ağacı kaldırması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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