Kaza anı ve gençlerin ağacı kaldırması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ağacı kaldıran 2 gençten biri gövdeyi tutarken diğeri de toprağı sağlamlaştırarak ağacın dik durmasını sağladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen ağacın yoldan geçen gençler tarafından kaldırılıp yerine konulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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