Osmaniye'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekiplerince traktör sürücülerine yaklaşık 100 reflektör dağıtıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekiplerince traktör sürücülerine yaklaşık 100 reflektör dağıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Kadirli-Sumbas kara yolunda "Reflektör Tak, Görünür Ol" sloganıyla tarımsal araçlara yönelik denetim yaptı.
Denetimde traktörlerde üçgen reflektör ve flaşörlü lamba bulunup bulunmadığı kontrol edildi.
Ekipler, karanlıkta görünürlüğün önemi hakkında bilgi verdikleri sürücülere 100 üçgen reflektör dağıttı.
Traktör sürücüleri de ekiplere teşekkür etti.
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