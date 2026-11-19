Osmaniye'de akşam saatlerinde başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar yolda kalırken, rögarlar taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapılan Osmaniye'de beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde başladı. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı rögarlar taştı.Su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Park halindeki araçların da su içerisinde kaldığı kentte, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

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Ekipler, sağanak yağışın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için gece boyunca sahada çalışma yürüttü.