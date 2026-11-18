Osmaniye'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bir çiftçiye kurulan otomatik dümenleme sistemi, tarımsal üretimde iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek almaya hak kazanan çiftçi ziyaret edildi. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Kuru ve beraberindeki teknik ekip, traktöre kurulan otomatik dümenleme sistemini yerinde inceleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. GNSS/GPS ve RTK teknolojisiyle çalışan sistemin, traktörün belirlenen güzergahta hassas şekilde ilerlemesini sağladığı belirtildi. Ekim, ilaçlama ve gübreleme işlemlerinde gereksiz tekrarları azaltan sistemin, yakıt ve tarımsal girdi tasarrufuna katkı sunduğu, çiftçilerin iş yükünü hafifleterek üretimde verimliliği artırdığı ifade edildi.

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Kadirli ilçesine bağlı Harkaştığı köyünde tarımla uğraşan çiftçi Celil Güngören, "250300 dönüm arazi işlemekteyim. Sosyal medyada kırsal kalkınmanın hibe başvurularını gördüm ve otomatik dümenleme başvurusunda bulundum. Daha sonra hak kazandım. Bu süreçte İl Tarım Müdürümüz Kırsal Kalkınma Müdürümüz ve diğer arkadaşlar bu süreçte bana çok yardımcı oldular. Cihazımızı traktörümüze taktık ve tarlada denedik. Çok güzel sonuç aldık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Devletimiz var olsun" diye konuştu.