Türkiye'deki işletmelerin finansal ihtiyaçlarına çözümler sunan Tam Finans'ın 57. şubesi Osmaniye'de hizmete girdi.

Yurt genelindeki büyümesini yeni şube yatırımlarıyla sürdüren Tam Finans, hizmet ağına Osmaniye'yi de ekledi.

İşletmelerin ticari döngülerini destekleyerek bölge ekonomisine değer katması hedeflenen şube​​​​​​​, Alibeyli Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı, Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, Tam Finans Satın Alma ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı ve iş insanları katıldı.

REKLAM

- "Finansal kapsayıcılık şirketimizin en önemli unsurlarından bir tanesi"

Karamanlı, törende yaptığı konuşmada, şirketin bu yıl 80 bin KOBİ'ye yaklaşık 3,7 milyar dolar finansman sağladığını söyledi.

KOBİ, esnaf ve yeni kurulan şirketleri de desteklediklerini dile getiren Karamanlı, "Özellikle hedef kitlemiz KOBİ'lerimiz ve küçük esnafımız. Finansal kapsayıcılık şirketimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Hatta biz Avrupa'da finansal kapsayıcılıkta en iyi KOBİ finans şirketi seçilmiş bir kurumuz." diye konuştu.

Karamanlı, yeni kurulmuş veya sıkıntıda olan şirketlerin de finansmanını sağlayabildiklerini vurgulayarak, "Bunu sağlayan en önemli unsur da biz kredibiliteye bakarken firmanın kendisinden çok ticarete odaklanıyor oluşumuz." dedi.

REKLAM

Açtıkları şubelerle Tam Finans'ın büyümeye devam ettiğini dile getiren Karamanlı, "Türkiye'de geçen sene 10 ayrı şube açtık. Büyüme iştahımız devam ediyor. İnşallah Türkiye'de hemen her ilde şube açarak o ilin lokaldeki problemlerine, esnafına finansman sağlama amacımız var." ifadesini kullandı.

Karamanlı, Osmaniye'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilendiğini anımsatarak, "Şehrin sıfırdan tekrar kurulduğunu, ayağa kalkmaya çalıştığını görüyoruz. Bu çabaya biz de ne kadar katkı sağlayabilirsek o kadar mutlu olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tam Finans her ay yaklaşık 5 bine yakın yeni müşteriyi bünyesine katıyor"

REKLAM

Çelikcan da Osmaniye'de yeni şube açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tam Finans olarak sahada ve dijitalde fark yarattıklarını anlatan Çelikcan, "Ayda 80 bin müşteri ziyareti yapıyoruz. KOBİ'nin ve esnafımızın elini sıkıyor, onların finansman ihtiyaçlarını gideriyoruz. Baktığınız zaman Tam Finans her ay yaklaşık 5 bine yakın yeni müşteriyi bünyesine katıyor." dedi.

Ticaretin büyümesine katkı sağladıklarını belirten Çelikcan, şunları kaydetti:

"Osmaniye'ye daha önce Adana ve Gaziantep şubelerimizden gelip hizmet veriyorduk. Şimdi çok tecrübeli bir yöneticimizle beraber 10 kişilik ekiple Osmaniye'ye hizmet veriyor olacağız. Tüm esnafı, KOBİ'yi şubemize bekliyoruz. Biz de onların ziyaretlerine gideceğiz. Osmaniye'nin ticaretinin büyümesi için elimizden gelenin daha fazlasını yaparak bundan sonra yerinde hizmete başlıyoruz."