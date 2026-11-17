Osmaniye'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACN 239 plakalı otomobil, Gökçayır köyü yolunun kenarında duran 34 BFL 427 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, zeytin hasadından dönen işçilerin bulunduğu 2 otomobildeki 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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