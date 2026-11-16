Osmaniye'de doğaseverler sonbaharın eşsiz renkleri arasında 10 kilometre yürüdü

Osmaniye’de Amanos Dağları eteklerinde düzenlenen sezonun son sonbahar doğa yürüyüşünde doğaseverler, 10 kilometrelik parkurda yaklaşık 5 saat boyunca doğayla iç içe vakit geçirdi.

Osmaniye Belediyesi tarafından "Şehrimizi Tanıyalım, Doğal Güzelliklerimizi Yaşayalım" sloganıyla düzenlenen "Mağara Önü Doğa Yürüyüşü" etkinliği, doğaseverlerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Samet Aybaba Spor Merkezi önünde toplanan katılımcılar, araçlarla Amanos Dağları’ndaki yürüyüş parkuruna ulaştı. Yaklaşık bin 500 rakımda, kayın, çam ve sedir ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanda gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Kellemen Küllüsü ve Mağara Önü mevkilerinden geçerek Gaziantep’in Huzurlu Yaylası’na ulaştı. Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünen doğasında yürüyen katılımcılar, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Belediye tarafından kumanya ikramının yapıldığı etkinlikte doğaseverler, zaman zaman müzik eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

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Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan, Amanos Dağları’nın zengin bitki örtüsüne dikkat çekerek, özellikle gençlerin doğa etkinliklerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Erdoğan, kentin doğal güzelliklerini tanıtmaya yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Doğayla iç içe vakit geçiren vatandaşlar ise etkinlik sayesinde şehir hayatının ve sınavların stresinden uzaklaştıklarını, yeni insanlarla tanışarak sosyalleşme fırsatı bulduklarını belirterek Osmaniye Belediyesine teşekkür etti.