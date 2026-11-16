Osmaniye'de yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı fabrikadaki yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı fabrikadaki yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Yukarıbozkuyu köyündeki yem fabrikasında işçi İbrahim Arıcı (28), dengesini kaybetmesi sonucu makineye düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Arıcı, ekipler tarafından makineden çıkarılıp Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Arıcı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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