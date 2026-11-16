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        Osmaniye'de yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı fabrikadaki yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Osmaniye'de yem karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı fabrikadaki yem karma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Yukarıbozkuyu köyündeki yem fabrikasında işçi İbrahim Arıcı (28), dengesini kaybetmesi sonucu makineye düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Arıcı, ekipler tarafından makineden çıkarılıp Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan Arıcı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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