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        Osmaniye'de zincirleme kaza: 7 yaralı

        OSMANİYE'de TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 21:54 Güncelleme:
        Osmaniye'de zincirleme kaza: 7 yaralı

        OSMANİYE’de TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Düziçi ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. Adana yönünde seyir halinde olan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen TIR ile 3 otomobil, peş peşe çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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