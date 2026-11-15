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        Osmaniye'de imam hatip, hüsn-i hat sanatını ahşap levhalara taşıyor

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde imam hatip olarak görev yapan Oral Kocaman, mesleğinden arta kalan zamanlarda evinin damında kurduğu atölyesinde hüsni hat sanatını ahşap oyma tekniğiyle buluşturarak üç boyutlu levhalara dönüştürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Osmaniye'de imam hatip, hüsn-i hat sanatını ahşap levhalara taşıyor

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde imam hatip olarak görev yapan Oral Kocaman, mesleğinden arta kalan zamanlarda evinin damında kurduğu atölyesinde hüsni hat sanatını ahşap oyma tekniğiyle buluşturarak üç boyutlu levhalara dönüştürüyor.

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde imam hatip olarak görev yapan 54 yaşındaki Oral Kocaman, ahşap oyma sanatına olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Kadirli İlçe Müftülüğüne bağlı Mimar Sinan Camii’nde görev yapan Kocaman, mesleğinden arta kalan zamanlarını evinin damında kurduğu atölyesinde geçiriyor. Hüsni hat sanatını ahşap oyma tekniğiyle birleştiren Kocaman, Kur’anı Kerim ayetlerini ve hadisleri büyük bir sabır ve titizlikle ahşaba işleyerek üç boyutlu hüsni hat levhaları hazırlıyor.

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        Saatler süren ince işçilikle ortaya çıkardığı eserlerde geleneksel hat sanatını ahşabın doğal dokusuyla buluşturan Kocaman, hem unutulmaya yüz tutan el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlıyor hem de manevi değerleri sanata dönüştürüyor.

        Pandemiye de denk gelmesi sebebiyle o sıkıntılı zamanlarda bizi çalışmaya motive ederek bu sanata başlamamıza vesile oldu diyen Oral Kocaman, "30 yıldır görev yapmaktayım. Resme bir ilgimiz, alakamız vardı ortaokul ve lise yıllarında. Ta ki 1994 yılında Marmara İlahiyat Meslek Yüksekokuluna gidene kadar. Orada mukaddime aşamasında seçmeli olarak Hüsni Hat dersi aldık. Bu, bizde bir vizyon açtı, önümüzde bir ufuk oldu. Okulun bitişinde tabii imamlık görevine de başladık. Bir sene sonra, aşağı yukarı 1997 yılında ilk çalışmamız bir ahşap oyma rahle oldu. Kur’anı Kerim okumak için bir rahle yaptık. Daha sonra buna bir ara verdik, ta ki uygun zemin ve mekân ortaya çıkana kadar. Çünkü bu ahşap oyma çalışması için uygun bir mekânın, bir atölyenin olması gerekiyordu. O imkânı 2017’den sonra, 2020’li yıllara doğru bulduk. Pandemiye de denk gelmesi sebebiyle o sıkıntılı zamanlarda bizi çalışmaya motive etmiş oldu" diye konuştu.

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        "Allah güzeldir, güzeli sever, biz de güzellikleri yaymaya çalışıyoruz"

        Allah’ın ayetlerini ve Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerini ahşap oyma sanatıyla gelecek nesillere aktarmak istiyoruz diyen Kocaman, "Hüsni Hat dersiyle beraber bizler bu ahşap oymayı Hüsni Hat levhalarına çevirdik. Camilerimizi süslesin istedik, evimizi süslesin, bereketlendirsin istedik. Allah’ın ayetlerini, Peygamberimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerini, kelâmı kibârı sonraki nesillere ahşap oyma tekniğiyle aktaralım istedik. Güzellikleri yayalım istedik. Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm, ‘İnnallâhe cemîlün yuhibbü’lcemâl’ buyuruyor. Yani ‘Allah güzeldir, güzeli sever.’ Bizler de güzellikleri bu şekilde, kendi gücümüz yettiği kadar, yapabildiğimiz kadarıyla yaymaya çalıştık. Bişri Hâfî, bir gün henüz tövbe etmediği sıralarda evine giderken yerde çamurlu bir kâğıt görüyor. Bakıyor ki üzerinde besmele, Allah Azze ve Celle’nin ismi var. Onu evine götürüyor, güzelce temizliyor, hürmet ediyor, güzel kokular sürüyor. Daha sonra bu davranışı onun hidayetine vesile oluyor. Cenabı Mevla o güzel ameliyle ondan razı oluyor. İşte biz de istiyoruz ki ola ki Rabbimiz bundan razı olur. Bizler de böylece rızai ilahiye ulaşmaya vesile oluruz. Belki birisi görür, kendisine gelir, bir nasihat alır, bir ibret alır, bir kendine dönüş olur."İnşallah gücümüz yettiği kadar bu sanatı yaymaya, yaşatmaya ve yaşamaya çalışacağız. İleride sergiler açmayı düşünüyoruz. Planımız bu şekilde" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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