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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası, Osmaniye'de başladı

        Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası, Osmaniye'de başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası müsabakaları Osmaniye'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası, Osmaniye'de başladı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası müsabakaları Osmaniye'de başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, merkeze bağlı Çağsak köyünde düzenlenen kupanın açılışında, organizasyonun sportif yönünün yanı sıra tarihi ve kültürel anlamıyla da önemli olduğunu söyledi.

        Geleneksel Türk okçuluğuyla ilgili bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Demirdöğen, "Geleneksel Türk okçuluğu yalnızca hedefi vurmak veya sportif başarı elde etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda Türk milletinin tarihine, kültürüne ve geçmişine sahip çıkma anlayışını yansıtmaktadır. Gençlerin geleneksel sporlarla buluşturulmasına önem veriyoruz." dedi.

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        Konuşmaların ardından 24 ilden 81 sporcunun 2 gün boyunca mücadele edeceği müsabakalar başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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