Geleneksel okçulukta Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası, Osmaniye'de başladı
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Remy-i Sedad ve Darp Koşusu Açık Hava Federasyon Kupası müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Asım Demirdöğen, merkeze bağlı Çağsak köyünde düzenlenen kupanın açılışında, organizasyonun sportif yönünün yanı sıra tarihi ve kültürel anlamıyla da önemli olduğunu söyledi.
Geleneksel Türk okçuluğuyla ilgili bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Demirdöğen, "Geleneksel Türk okçuluğu yalnızca hedefi vurmak veya sportif başarı elde etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda Türk milletinin tarihine, kültürüne ve geçmişine sahip çıkma anlayışını yansıtmaktadır. Gençlerin geleneksel sporlarla buluşturulmasına önem veriyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından 24 ilden 81 sporcunun 2 gün boyunca mücadele edeceği müsabakalar başladı.
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