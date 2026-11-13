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        Osmaniyeli üniversite öğrencilerinden narenciye üreticisine gönüllü destek

        Osmaniye Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işçi yetersizliği nedeniyle dalında kalan narenciyelerin hasadına gönüllü destek verdi. Bahçe sahibi Saadet Akkaya, toplanan ürünleri öğrencilere hediye etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Osmaniyeli üniversite öğrencilerinden narenciye üreticisine gönüllü destek

        Osmaniye Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işçi yetersizliği nedeniyle dalında kalan narenciyelerin hasadına gönüllü destek verdi. Bahçe sahibi Saadet Akkaya, toplanan ürünleri öğrencilere hediye etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, "Gönül Bağı" etkinliği kapsamında sosyal medya üzerinden yapılan gönüllülük çağrısına kayıtsız kalmadı. Osmaniye Kız Yurdunda kalan öğrenciler, Hatay'ın Dörtyol ilçesine giderek işçi yetersizliği nedeniyle hasadı yapılamayan narenciye bahçelerinde üreticilere yardım eli uzattı. Sabah saatlerinden itibaren bahçede çalışmalara katılan gönüllü öğrenciler, ağaçlarda ve yerde kalan portakal başta olmak üzere narenciye ürünlerini toplayarak ürünlerin ziyan olmasının önüne geçilmesine katkı sağladı. Öğrencilerin gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyan bahçe sahibi Saadet Akkaya, hasat edilen narenciyeleri Osmaniye Kız Yurdunda kalan öğrencilere hediye ederek gençlere teşekkür etti.

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        Üretici ile üniversite öğrencilerini bir araya getiren gönüllülük etkinliği, hem tarımsal ürünlerin israfının önlenmesine katkı sağladı hem de dayanışma ve paylaşma kültürünün güzel bir örneğini oluşturdu.

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