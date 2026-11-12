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        Osmaniye'de depremde hasar gören eski müftülük binasının yıkımına başlandı

        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hasar gören İl Müftülüğü'ne ait eski hizmet binasının kontrollü yıkımına başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Osmaniye'de depremde hasar gören eski müftülük binasının yıkımına başlandı

        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hasar gören İl Müftülüğü'ne ait eski hizmet binasının kontrollü yıkımına başlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerinde, Zafer Camii yanında bulunan İl Müftülüğü'ne ait eski hizmet binasının yıkımına başlandı. Çevrede güvenlik önlemleri alınarak iş makineleriyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmalarının, binanın tamamen kaldırılmasıyla tamamlanması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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