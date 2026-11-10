Osmaniye'de de Atatürk saygıyla anıldı

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda düzenlenen anma törenine Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Öte yandan, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı’nda saatler 09.05’i gösterdiğinde trafik durdu. Araçlarından inen sürücüler ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Bulvarda yaşanan anma sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

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