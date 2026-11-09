Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

Toplam 1,7 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 19 şüpheli, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Konya ve Manisa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka ve kripto para hesapları temin ederek para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

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