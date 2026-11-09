Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka ve kripto para hesapları temin ederek para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Toplam 1,7 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 19 şüpheli, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Konya ve Manisa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Osmaniye merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama
        Osmaniye merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama
        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye Zorkun Yaylası'nda 150 kişi mantar toplamak için yarıştı
        Osmaniye Zorkun Yaylası'nda 150 kişi mantar toplamak için yarıştı
        Otomobilinin bagajını müzeye dönüştürdü: 350 bin liraya mal olan proje arac...
        Otomobilinin bagajını müzeye dönüştürdü: 350 bin liraya mal olan proje arac...
        Osmaniye'de şiddetli rüzgarda ağaç evin üzerine devrildi
        Osmaniye'de şiddetli rüzgarda ağaç evin üzerine devrildi
        Osmaniye'de Dumanlı Yaylası sonbahar renkleriyle mest etti
        Osmaniye'de Dumanlı Yaylası sonbahar renkleriyle mest etti