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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Otomobilinin bagajını müzeye dönüştürdü: 350 bin liraya mal olan proje aracın değerini aştı

        Otomobilinin bagajını müzeye dönüştürdü: 350 bin liraya mal olan proje aracın değerini aştı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil elektroniği ve aksesuar işiyle uğraşan Yusuf Demir, 4 arkadaşıyla birlikte 2 ayda yaklaşık 350 bin lira harcayarak otomobilinin bagajını Türkiye ve Atatürk temalı müzeye dönüştürdü. Aracın değerini aşan maliyetiyle dikkat çeken çalışma, görenleri hayran bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Otomobilinin bagajını müzeye dönüştürdü: 350 bin liraya mal olan proje aracın değerini aştı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil elektroniği ve aksesuar işiyle uğraşan Yusuf Demir, 4 arkadaşıyla birlikte 2 ayda yaklaşık 350 bin lira harcayarak otomobilinin bagajını Türkiye ve Atatürk temalı müzeye dönüştürdü. Aracın değerini aşan maliyetiyle dikkat çeken çalışma, görenleri hayran bıraktı.

        Kadirli ilçesinde yaşayan Yusuf Demir, gençlerin genellikle ses sistemi kurmak için kullandığı otomobil bagajını farklı bir projeyle değerlendirmek istedi. Demir, 4 arkadaşıyla birlikte yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından otomobilinin bagajında Türkiye'nin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini yansıtan minyatür bir müze oluşturdu. Bagajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, Osmanlı tuğrası, Mevlana, Nasreddin Hoca ve Türkiye'nin farklı bölgelerine ait tarihi ve kültürel simgelere yer verildi. Üç boyutlu yazıcılarla hazırlanan figürler tek tek boyanarak özel aydınlatma ve hareketli mekanizmalarla donatıldı. Bagaja yerleştirilen ekran ve elektrik sistemiyle proje tamamlandı.

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        Tamamı kendi emekleriyle hazırlanan projeye yaklaşık 350 bin lira harcadıklarını belirten Demir, sistemin maliyetinin otomobilin değerini aştığını söyledi.

        "350 bin liralık bagaj müzesi otomobilin değerini aştı"

        Projemizi 10 Kasım'a yetiştirdiğimiz için mutluyuz diyen iş yeri ve araç sahibi Yusuf Demir, "Türkiye temalı, Atatürk temalı, şehitlerimiz anısına da güzel bir çalışma yapmak istedik. Türkiye temalı bir projeyle sizin karşınızdayız. Gençlerimiz genelde ses sistemiyle bagaj iptali gerçekleştiriyor. Biz de arkadaşlarımızla böyle bir fikir alışverişi yaptık. İki ayın üzerinde sürdü. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bütün her şey bize ait, 3 boyutlu yazıcıyla yazdırdık, boyamalarımızı yaptık, elektrik tesisatımızı çektik, televizyonumuzu yerleştirdik. Çok emek verdiğimiz bir projemiz. Bütün yörelerimize ait, paylaşabildiğimiz kadar, bulabildiğimiz kadar figürlerimizi bulduk. Tek tek üç boyutlu yazıcıyla yazdırdık. Boyamalarını yaptık, aydınlatma işlemlerini yaptık, elektrik tesisatını çektik. Bu proje çok daha yüksek bir fiyata mal olabilirdi fakat kendimiz yaptığımız için ortalama 350 bin TL bandında bir fiyata mal oldu. Aracımızdan pahalı bir proje gerçekleştirdik. Bize bu şekilde maliyeti oldu. 2 aylık emeğimizi 10 Kasım'a yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimizi ve Atamızı rahmetle anıyoruz, saygı duyuyoruz" diye konuştu.

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        "Türkiye'de böyle bir projenin ilk defa yapıldığını düşünüyoruz"

        Yaptığımız projenin gençlerimize ve halkımıza örnek olsun istiyoruz diyen projenin 3d tasarım ve programlamasını yapan Uğur Köstü, "Bu projemizde Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini üç boyutlu yazıcıyla minyatür figürler haline getirip bagaj iptal çalışması yapmaktayız. Ben bu projenin baskı, tasarım ve boyama kısmında bulunmaktayım. Türkiye'de böyle bir projenin ilk defa yapıldığını düşünüyoruz. Gençlerimize ve tüm Türk halkına örnek olmasını diliyoruz. Projemiz genel olarak, dediğim gibi, tarihi ve turistik yerleri içermektedir" dedi.

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