Osmaniye'de park halindeki kamyon alev alev yandı

Osmaniye'de park halindeki kamyon, gece saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Adnan Menderes Mahallesi'nde Küçük Sanayi Sitesi ile Masal Park arasındaki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 46 N 0226 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kamyonu saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kamyonun yakınında başka bir aracın bulunmadığı öğrenildi. Yangında kamyonda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri araç sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.