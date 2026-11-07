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        Osmaniye'de park halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Osmaniye'de park halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'de park halindeki kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Osmaniye Küçük Sanayi Sitesi'nde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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