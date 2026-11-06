Osmaniye'de minik Eylül'e belediye ekiplerinden balonlu sürpriz

Osmaniye’de her gün temizlik personeline el sallayan ancak bir gün karşılık alamayınca üzülen 2 yaşındaki Eylül’e, belediye ekipleri balonlarla süsledikleri temizlik aracıyla sürpriz yaptı. Ekipler, minik Eylül’ün yanı sıra mahalledeki diğer çocuklara da oyuncak ve çeşitli ikramlar dağıttı.

Osmaniye’de yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Uzuntaş’ın 2 yaşındaki kızı Eylül, her gün aynı saatte babasının iş yerinin önüne çıkarak mahalleden geçen belediye temizlik personeline el sallıyordu. Bir gün el sallamasına karşılık alamayınca üzülen küçük kızın bu anlarını babası cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Uzuntaş, paylaşımında temizlik personelinden kızına el sallamalarını istedi. Paylaşımın ardından Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in talimatıyla, Temizlik İşleri Müdürü Okan Gelici ve beraberindeki belediye personeli, temizlik aracını rengârenk balonlarla süsleyerek minik Eylül’e sürpriz yaptı. Küçük kıza el sallayan ekipler, Eylül’e oyuncak ve çeşitli ikramlar verdi. Mahalledeki diğer çocukları da unutmayan ekipler, onlara da hediyeler ve ikramlar dağıttı. Minik Eylül ve arkadaşlarının mutluluğu renkli görüntülere sahne oldu.

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Kızının yaşadığı mutluluğu anlatan baba İbrahim Uzuntaş, "İçeride çalışıyordum, dışarıdan kızımın ağlama sesini duydum. Çıkıp neden ağladığını sorduğumda çöpçülerin kendisine el sallamadığını söyledi. Ben de o anları kameraya çekerek paylaştım. Osmaniye Belediyesi bugün bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Çöp arabasını balonlarla süslemişler. Kızımız çok mutlu oldu, sevindi. Bizim için de çok güzel bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.