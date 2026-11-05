Osmaniye'de motosikletlerin karıştığı kazalar KGYS kameralarında

Görüntülerde, Ali Lütfü Dağlar Caddesi'nde kavşağa hızla giren motosikletlinin bir cipe, Refik Cesur Bulvarı'nda ise seyir halindeki motosikletin U dönüşü yapan otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

Diğer kayıtta Uzun Banı Mahallesi'nde ani dönüş yapan bir araca motosikletin çarpma anı yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.