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        Osmaniye'de motosikletlerin karıştığı kazalar KGYS kameralarında

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletlerin karıştığı bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Osmaniye'de motosikletlerin karıştığı kazalar KGYS kameralarında

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletlerin karıştığı bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, ilçenin farklı yerlerinde meydana gelen trafik kazaları yer aldı.

        Görüntülerde, Refik Cesur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpma anı yer alıyor.

        Diğer kayıtta Uzun Banı Mahallesi'nde ani dönüş yapan bir araca motosikletin çarpma anı yer alıyor.

        Görüntülerde, Ali Lütfü Dağlar Caddesi'nde kavşağa hızla giren motosikletlinin bir cipe, Refik Cesur Bulvarı'nda ise seyir halindeki motosikletin U dönüşü yapan otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

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        Sanayi 2 No'lu Sokak'ta minibüsü sollamaya çalışan motosikletlinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düşmesi de kayıtlarda yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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