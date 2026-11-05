Osmaniye'de motosikletlerin karıştığı kazalar KGYS kameralarında
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletlerin karıştığı bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletlerin karıştığı bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, ilçenin farklı yerlerinde meydana gelen trafik kazaları yer aldı.
Görüntülerde, Refik Cesur Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpma anı yer alıyor.
Diğer kayıtta Uzun Banı Mahallesi'nde ani dönüş yapan bir araca motosikletin çarpma anı yer alıyor.
Görüntülerde, Ali Lütfü Dağlar Caddesi'nde kavşağa hızla giren motosikletlinin bir cipe, Refik Cesur Bulvarı'nda ise seyir halindeki motosikletin U dönüşü yapan otomobile çarptığı anlar yer alıyor.
Sanayi 2 No'lu Sokak'ta minibüsü sollamaya çalışan motosikletlinin direksiyon hakimiyetini kaybederek düşmesi de kayıtlarda yer alıyor.
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