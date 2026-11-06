Cep telefonu bataryası tamir sırasında alev aldı

OSMANİYE’de bir teknik serviste tamir edilen cep telefonunun bataryası alev aldı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. İş yeri sahibi Semih Duysak, müşterinin arızalı cep telefonunu tamir ettikten sonra cihazı toplamak istedi. Bu sırada şişmiş batarya aniden alev aldı. Kısa süreli paniğe neden olan olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

15 YILDIR İLK KEZ BAŞIMIZA GELDİ

Yaklaşık 15 yıldır teknik servis sektöründe çalıştığını belirten Semih Duysak, olayın ilk kez başına geldiğini söyledi. Cihazın teknik aksamındaki arızaları giderdikten sonra toplama işlemi sırasında şişmiş bataryanın alev aldığını anlatan Duysak, “Maalesef şişmiş bir batarya vardı. Cihazın başka bir arızası da bulunuyordu. Teknik aksamındaki sorunları giderdikten sonra telefonu toplarken talihsiz bir kaza sonucu batarya elimizde alev aldı” dedi.

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ŞİŞMİŞ BATARYALARI MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Özellikle lityum bataryaların kullanım ömrünü tamamladığında risk oluşturabileceğine dikkat çeken Duysak, “Telefonunuzun bataryası şişmişse veya herhangi bir şekilde yamulma varsa doğrudan değiştirilmesini öneriyoruz. Bu değişimin de mutlaka uzman kişiler tarafından, profesyonel teknik servislerde yapılması gerekiyor. Bizim yaşadığımız olayda telefonu kasasına yerleştirirken batarya bir anda alev aldı. Allah göstermesin, cep telefonu cepteyken veya kullanım sırasında böyle bir olay yaşanması çok daha büyük zararlara yol açabilir. Vatandaşlarımıza dostane tavsiyemiz, eskimiş ve şişmiş bataryalarını vakit kaybetmeden değiştirmeleridir” diye konuştu.