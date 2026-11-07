Osmaniye'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza, DüziçiBahçe otoyolu Burgaçlı Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 ALL 116 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden 31 AZB 294 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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