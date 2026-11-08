Osmaniye'deki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu.
Giriş: 08.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda sonbahar renkleri hakim oldu.
Amanos Dağları'nın 1200 metre rakımında bulunan yayla, doğal güzellikleriyle sonbaharda ziyaretçilerin uğrak yerlerinden oldu.
Bölgedeki ağaçlar, mevsimin simgeleri olan sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarına büründü.
Yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenleri ağırlayan Dumanlı Yaylası'ndaki sonbahar güzellikleri dronla havadan görüntülendi.
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