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        Osmaniye'de cep telefonu bataryası ustanın elinde alev aldı

        Osmaniye'de bir cep telefonu teknik servisinde tamir edilen telefonun şişmiş bataryası, cihazın montajı sırasında aniden alev aldı. İş yeri sahibinin kısa süreli panik yaşadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Osmaniye'de cep telefonu bataryası ustanın elinde alev aldı

        Osmaniye’de bir cep telefonu teknik servisinde tamir edilen telefonun şişmiş bataryası, cihazın montajı sırasında aniden alev aldı. İş yeri sahibinin kısa süreli panik yaşadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu teknik servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Semih Duysak (32), kulaklık arızası nedeniyle tamire getirilen cep telefonunun bataryasının şiştiğini fark ederek müşterisini değişim yapılması konusunda uyardı. Müşterinin bataryayı değiştirmek istememesi üzerine telefonun arızasını gideren Duysak, cihazın montajını yaptığı sırada bataryanın aniden alev almasıyla büyük panik yaşadı. Alevlere müdahale eden Duysak, yangının büyümesini önledi.

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        Şişmiş bataryalarınızı kurumsal firmalarda ya da bizim gibi yetkili teknik servislerde değiştirmenizi öneriyoruz diyen Semih Duysak, "Cihaz, kulaklık arızasından dolayı teknik servisimize tamire gelmişti. Fakat müşterimize bataryasının şişmiş olduğunu ve değiştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Maalesef müşterimiz bizim bu ikazlarımızı dikkate almadı.Ben de cihazın tamirini yaptıktan sonra toplarken maalesef bir kaza yaşandı ve batarya patladı. Müdahale ettim fakat hiç sönmedi. Birkaç dakika durmadan kendi kendine yandı. En sonunda komşumuzdan bir yangın tüpü aldık. O şekilde söndürdük.Bu yüzden şişmiş bataryalarınızı kurumsal firmalarda ya da bizim gibi yetkili teknik servislerde değiştirmenizi öneriyoruz" dedi.

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