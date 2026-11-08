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        Osmaniye'de şiddetli rüzgarda ağaç evin üzerine devrildi

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir evin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Osmaniye'de şiddetli rüzgarda ağaç evin üzerine devrildi

        OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir evin üzerine devrildi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, yakındaki bir evin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evde küçük çapta bir hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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