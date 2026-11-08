Osmaniye'de şiddetli rüzgarda ağaç evin üzerine devrildi

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, yakındaki bir evin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evde küçük çapta bir hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir evin üzerine devrildi.

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