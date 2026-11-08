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        Osmaniye'de Dumanlı Yaylası sonbahar renkleriyle mest etti

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bin 200 rakımda bulunan Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kızıl ve bakır tonlarına büründü. Doğanın eşsiz renkleriyle kaplanan yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Osmaniye'de Dumanlı Yaylası sonbahar renkleriyle mest etti

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bin 200 rakımda bulunan Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kızıl ve bakır tonlarına büründü. Doğanın eşsiz renkleriyle kaplanan yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

        Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi. Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlarına bürünmesiyle ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken yayla, özellikle fotoğraf tutkunlarına eşsiz görüntüler sundu.

        Sonbaharın oluşturduğu görsel şöleni görmek için yaylaya gelen vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliklerine ve temiz havasına hayran kaldıklarını belirterek herkesi Dumanlı Yaylası'nı görmeye davet etti.

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