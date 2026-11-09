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        Osmaniye Zorkun Yaylası'nda 150 kişi mantar toplamak için yarıştı

        Osmaniye'de Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Zorkun Yaylası'nda düzenlenen mantar toplama etkinliğine yaklaşık 150 kişi katıldı. Uzmanlar eşliğinde iki saat boyunca doğada mantar arayan katılımcılara zehirli ve yenilebilir mantar türleri hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Osmaniye Zorkun Yaylası'nda 150 kişi mantar toplamak için yarıştı

        Osmaniye'de Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Zorkun Yaylası'nda düzenlenen mantar toplama etkinliğine yaklaşık 150 kişi katıldı. Uzmanlar eşliğinde iki saat boyunca doğada mantar arayan katılımcılara zehirli ve yenilebilir mantar türleri hakkında bilgi verildi.

        Osmaniye Belediyesi tarafından doğa bilincini artırmak ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak amacıyla Zorkun Yaylası'nda mantar toplama etkinliği düzenlendi. Şenlik Tepesi'nde bir araya gelen katılımcılar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Bozok tarafından bilgilendirildi. Bilgilendirmenin ardından araçlarla Zorkun Yaylası Büyük Kuyucak mevkisine götürülen yaklaşık 150 katılımcı, iki saat boyunca doğada mantar aradı. Toplanan mantarlar uzmanlar tarafından incelenerek zehirli ve yenilebilir türler olarak sınıflandırıldı.

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        Etkinlik sonunda en fazla mantar toplayan, en büyük ve en küçük mantarı bulan, en güzel fotoğrafı çeken ve en nadir mantar türünü bulan katılımcılar değerlendirildi. Farklı kategorilerde dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

        "Öncelikle zehirli mantarları tanımak gerekiyor"

        Mantar toplarken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Fuat Bozok, "Bir mantar sevdalısının ilk önce tanıması gereken mantarlar zehirli olanlardır. Çünkü zehirlenme vakalarıyla sık karşılaşıyoruz. Amanos Dağları, yüksek biyolojik çeşitliliği, endemik türleri ve zengin ormanlık alanlarıyla ülkemizin önemli bitki alanlarından biridir. Bu nedenle bölgemizde çok sayıda mantar türü bulunuyor" dedi.

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        Dünya genelinde yaklaşık 3 milyon mantar türü olabileceğinin tahmin edildiğini belirten Bozok, bunlardan yaklaşık 100 bininin tespit edildiğini söyledi. Her geçen gün yeni mantar türlerinin keşfedildiğine dikkat çeken Bozok, mantarların yalnızca küçük bir bölümünün yenilebilir olduğunu belirterek, bilinçsiz mantar tüketimine karşı uyarıda bulundu.

        Prof. Dr. Bozok, etkinlik kapsamında önceden toplanan zehirli ve yenilebilir mantar örneklerini de katılımcılara tanıtarak özellikleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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