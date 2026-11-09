Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 09.11.2026 - 17:04 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Müstakil evde hasar oluştu.
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