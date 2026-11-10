Osmaniye'de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata'sını andı

Düziçi Sanayi Sitesi’nde saatler 09.05’i gösterdiğinde çekiç ve makine sesleri sustu. Ustalar, çıraklar ve müşteriler işlerini bırakarak iş yerlerinin önünde toplandı. Dev Türk bayrakları açan sanayi esnafı ve vatandaşlar, Atatürk’ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.