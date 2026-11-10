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        Osmaniye'de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata'sını andı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesi esnafı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Osmaniye'de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata'sını andı

        Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sanayi sitesi esnafı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

        Düziçi Sanayi Sitesi’nde saatler 09.05’i gösterdiğinde çekiç ve makine sesleri sustu. Ustalar, çıraklar ve müşteriler işlerini bırakarak iş yerlerinin önünde toplandı. Dev Türk bayrakları açan sanayi esnafı ve vatandaşlar, Atatürk’ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

        Sanayi sitesinde çarkların durduğu, ustalar ve çırakların omuz omuza Ata’sını andığı anlarda duygu dolu görüntüler oluştu.

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