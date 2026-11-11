Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de kaporta ustası kazalı pikapta bulduğu 2 yavru kediye sahip çıktı

        Osmaniye'de kaporta ustası kazalı pikapta bulduğu 2 yavru kediye sahip çıktı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir için sanayi sitesine getirilen kazalı pikabın içerisinden çıkan 2 yavru kediye, kaporta ustası Bekir Onat ve komşu esnaf Mehmet Çömez sahip çıktı. Esnafın bakımını üstlendiği kediler, iş yerinin neşe kaynağı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Osmaniye'de kaporta ustası kazalı pikapta bulduğu 2 yavru kediye sahip çıktı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir için sanayi sitesine getirilen kazalı pikabın içerisinden çıkan 2 yavru kediye, kaporta ustası Bekir Onat ve komşu esnaf Mehmet Çömez sahip çıktı. Esnafın bakımını üstlendiği kediler, iş yerinin neşe kaynağı oldu.

        Düziçi Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Bekir Onat, kaza sonrası onarılmak üzere iş yerine getirilen pikabın söküm işlemlerine başladı. Çalıştığı sırada aracın aksamları arasından gelen sesi fark eden Onat, sesin kaynağını belirlemek için aracı dikkatlice kontrol etti. Yapılan incelemede, pikabın içerisine sığınmış 2 yavru kedi bulundu. Yavruları bulundukları yerden dikkatlice çıkaran Onat, durumu komşu esnaf Mehmet Çömez ile paylaştı. İki esnaf, yavru kedilere sahip çıkarak bakım ve beslenmelerini üstlendi. Kısa sürede iş yerinin bir parçası haline gelen minik kediler, sanayi esnafının neşe kaynağı oldu.

        REKLAM

        Günlük işlerinin arasında yavru kedilerle de ilgilenen esnafın duyarlı davranışı, hayvan sevgisinin güzel bir örneğini oluşturdu.

        "Kedileri sahipleneceğiz dışarıya atmayacağız" diyen iş yeri sahibi Bekir Onat, "Aracı sökerken baktım sesler geliyor. Daha enik, küçük. Bu neymiş diye koltuğun arkasına baktığımızda iki tane kedi eniği gördük. Orada bulduk ama uysallaştıramadık. Daha kaçıyor bizden. İkisi de burada. Mamasını, suyunu verip biz sahiplenmeye çalışıyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Annesini aradık, günlerce bekledik, gözledik. Annesini bulamadık maalesef. Elimizden geldiği kadar mamasıyla, her şeyiyle beraber bakacağız. Dışarı atamayacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        "Kedilerin annesini bulamadık" diyen Mehmet Çömez, "Bekir abimle dükkanlarımız yan yana. Bekir abi beni çağırdı. Baktık, kedi yavruları var arabanın içinde. Bunları çıkarttık. Bekir abi bunları sahiplendi. Mamalarını aldı, suyunu verdi. Bir aya yakındır Bekir abi besliyor şu an bunları. Annesi kaza yerinde büyük ihtimalle arabanın içinde durmuş. Yani takdir ediyorum Bekir amcamı 2 tane kediye sahip çıktı. Büyüttü, besliyor şu an. Annesini de aradı, bulamadı" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor

        Benzer Haberler

        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Osmaniye'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı
        Osmaniye'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı
        Osmaniye'de de Atatürk saygıyla anıldı
        Osmaniye'de de Atatürk saygıyla anıldı
        Osmaniye'de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata'sını andı
        Osmaniye'de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata'sını andı
        Osmaniye'de yüzlerce doğasever bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda Atatürk'...
        Osmaniye'de yüzlerce doğasever bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda Atatürk'...
        Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı t...
        Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı t...