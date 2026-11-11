Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aynı yönde seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın meydana geldiği anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.