Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aynı yönde seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aynı yönde seyreden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Kadirli ilçesi Şehit Halis Şişman Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kazanın meydana geldiği anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Dehşet görüntü! Park halindeki TIR'a çarptı!
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de kaporta ustası kazalı pikapta bulduğu 2 yavru kediye sahip çıkt...
        Osmaniye'de kaporta ustası kazalı pikapta bulduğu 2 yavru kediye sahip çıkt...
        Osmaniye'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı
        Osmaniye'de otomobil kaldırımdaki direklere çarptı: 1 yaralı
        Osmaniye'de de Atatürk saygıyla anıldı
        Osmaniye'de de Atatürk saygıyla anıldı
        Osmaniye'de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata'sını andı
        Osmaniye'de çekiç sesleri sustu, ustalar ve çıraklar Ata'sını andı
        Osmaniye'de yüzlerce doğasever bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda Atatürk'...
        Osmaniye'de yüzlerce doğasever bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası'nda Atatürk'...
        Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı t...
        Osmaniye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı t...